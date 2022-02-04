РИАМО - 4 фев. За январь 2022 года в Московской области поставили на государственный кадастровый учет 47 многоквартирных жилых домов и 13 458 квартир, что позволило обеспечить жильем более 14 тыс. семей на территории региона, сообщает пресс-служба Росреестра по Московской области.

Больше всего жилья поставили на учет в Красногорске. Также дома на учет ставили в Балашихе, Ленинском округе, Истре, Подольске и Солнечногорске.

Как отметила руководитель управления Росреестра по Московской области Светлана Зайцева, специалисты постоянно проводят рабочие совещания, для повышения качества и доступности государственных услуг.

«Учетно-регистрационные действия в отношении объектов социальной инфраструктуры находятся на особом контроле. Развитие объектов социальной инфраструктуры способствует повышению комфортных условий для жизни граждан на территории Московской области», - отметила она.