РИАМО - 4 фев. Более 120 тыс. газифицированных квартир проверено с начала текущего года в Москве, специалисты осматривают оборудование один раз в год, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

На сегодняшний день в столице газифицировано более 24 тыс. жилых строений, порядка 1,8 млн семей используют бытовой газ.

Рабочий процесс организован с соблюдением всех мер по эпидемиологической безопасности. Работники имеют при себе средства индивидуальной защиты. По итогам проверки формируется список замечаний и нарушений, которые газовики передают управляющей компании.

Жителям столицы также напомнили, что в АО «Мосгаз» работает сервис для уточнения дат проверки — Telegram-бот обратной связи T.me/mosgaz_bot. За неделю и за сутки до визита специалиста бот пришлет уведомление, а также уточнит контактные данные для синхронизации со специалистами, которые будут проверять квартиры в жилом доме.