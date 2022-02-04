РИАМО - 4 фев. В рамках экскурсий в 2021 году более 4 тыс. участников клуба «Активное долголетие» посетили предприятиях народных художественных промыслов Московской области. В программу проекта входят 8 таких предприятий, сообщает пресс-службы комитета по туризму региона.

Во время экскурсий пенсионеры посетили Жостовскую фабрику художественной росписи, Гжель, Дулевский фарфоровый завод, Павловопосадскую платочную мануфактуру, Федоскинкую фабрику миниатюрной живописи и другие.

Кроме того, в 2021 году около 41 тыс. пенсионеров в рамках проекта «Активное долголетие» посетили экскурсии по достопримечательностям региона.

На сегодняшний день участниками областного проекта «Активное долголетие» являются более 100 тыс. пожилых жителей Подмосковья.