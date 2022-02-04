РИАМО - 4 фев. В прошлом году в Подмосковье было построено 572 многоквартирных дома. В эксплуатацию ввели 112,6 тыс. квартир общей площадью более 9,2 млн кв м, сообщает пресс-служба Мосстата.

Больше всего жилой недвижимости ввели в эксплуатацию в Ленинском округе – 694,9 тыс. «квадратов», в Одинцовском округе – 667,9 тыс. «квадратов», в Красногорске – 631,5 тыс. кв. м.

Жители Подмосковья возвели 40,7 тыс. жилых домов, общая площадь жилых помещений составила 5,7 млн квадратных метров. При этом 25,4% — монолитные здания, 22,6% деревянные, 11,3% — кирпичные, 2,8% — блочные, 1,8% — панельные, 1,5% — каменные и 34,6% домов были построены из другого материала.

В сельской местности жители построили 12,4 тыс. домов общей площадью почти 2 млн кв. м. Это 20,2% от общего объема введенного жилья.

За минувший год также выросла средняя стоимость 1 «квадрата» жилья для застройщиков – 57 164 рубля против 48 499 рублей в 2020 году.