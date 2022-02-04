РИАМО - 4 фев. В этом году планируется приобрести музыкальные инструменты для 24 детских школ искусств, расположенных в 14 округах Московской области. Закупки осуществят в рамках проекта «Культурная среда Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Приобрести планируется рояли, пианино, баяны и аккордеоны. Всего предусмотрено приобретение музыкальных инструментов на сумму 197,2 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 98,6 млн рублей, бюджетов муниципальных образований – 98,6 млн рублей.

Проект «Культурная среда Подмосковья» реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Московской области.

Всего с 2019 по 2021 годы музыкальными инструментами (рояли, пианино, баяны и аккордеоны) оснащена 101 детская школа искусств.