РИАМО - 4 фев. В январе 2022 года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» более 25,6 млн поездок, компания работает на более чем 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, сообщает пресс-служба перевозчика.

Гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов отметил, что пассажирокопоток был проанализирован за последний месяц.

«Самую большую долю в общем трафике занимают поездки по социальным картам жителя Подмосковья и москвича: таким образом было совершено более 11,1 млн операций. А вот среди способов оплаты лидируют бесконтактные банковские карты и гаджеты с функцией NFC — свыше 8,1 млн транзакций, на втором месте — карты «Стрелка» с показателем в 5 млн операций», — сказал он.

Больше всего поездок совершили на маршрутах №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)», №22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» и №1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная». На этих направлениях сделали более 327 тыс., свыше 325 и около 300 тыс. поездок соответственно.