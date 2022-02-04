РИАМО - 4 фев. В настоящий момент компания Rockstar Games ведет активную работу над новой частью серии игр Grand Theft Auto. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Учитывая беспрецедентное долголетие GTA V, мы знаем, как часто вы (поклонники - ред.) спрашиваете о новой части серии Grand Theft Auto. Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии идет полным ходом», — говорится в заявлении компании.

Каких-либо подробностей об игре в Rockstar не сообщили, добавив, что дальнейшая информация о проекте появится в будущем.

При этом разработчики сообщили, что улучшенные версии GTA V и GTA Online выйдут для консолей нового поколения PS5 и Xbox Series X и S 15 марта. Игры будут поддерживать разрешение 4К и частоту до 60 кадров в секунду, а также трассировку лучей.

Grand Theft Auto — это серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре action-adventure, созданных и разрабатываемых главным образом британской компанией-разработчиком Rockstar North и выпускаемых компанией Rockstar Games. Критики и игроки считают серию GTA одной из наиболее успешных франшиз в истории индустрии видеоигр. Последняя часть в серии, GTA V, вышла в 2013 году.