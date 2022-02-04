РИАМО - 4 фев. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение подмосковного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «ББМ-ЭкспоЛес» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба регионального управления.

В Московское областное УФАС России поступило обращение комитета лесного хозяйства Московской области по факту уклонения от заключения контрактов на выполнение работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям компанией «ББМ-ЭкспоЛес».

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Однако суд поддержал решение антимонопольной службы.