РИАМО - 5 фев. В субботу на льду ХК «Импульс» в Черноголовке встретятся звезды российского хоккея и местные жители. Матч станет четвертым в серии «Выходи во двор», организованной в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Все игры серии «Выходи во двор» проводятся на обычных хоккейных коробках в жилых районах или возле спортшкол. Первая встреча звезд и дворовой команды состоялась в Красногорске 15 января, вторая в Одинцове 22 января, третья – в Видном 29 января.

Две из трех игр – в Красногорске и Видном – завершились ничьей. Победа в матче в Одинцове досталась профессионалам.

В этот раз команду знаменитых спортсменов по традиции возглавит двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Против звезд на лед выйдут любители хоккея из Черноголовки. Как и в других встречах проекта составы команд дополнят юными спортсменами.

Жителей региона приглашают посмотреть на игру и поболеть за участников. Сбор зрителей в 12:00 по адресу: бульвар Архитектора Толмачева, 3. Матч начнется в 13:00.​