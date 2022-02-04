РИАМО - 4 фев. Врач-кардиолог сети клиник «Атлас» Александра Щинова назвала причину, по которой красное мясо считают вредным для сердечно-сосудистой системы. Все дело в высоком содержании насыщенных жиров, сообщает Газета.ru.

«Именно такие жиры, в большом количестве содержащиеся в свинине, говядине и баранине, с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему, приводят к повышению уровня холестерина, что ведет к развитию атеросклероза сосудов», — объяснила Щинова.

Тем не менее причина, по которой насыщенные жиры стимулируют повышение уровня холестерина, пока неизвестна. На этот счет есть только предположения.

Согласно гипотезе, насыщенные жиры подавляют рецепторы для «плохого» холестерина, который должен утилизироваться печенью. Кроме того, они запускают хронические воспалительные процессы.

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