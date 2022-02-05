РИАМО - 5 фев. Весь мир 5 февраля отмечает день популярного детского лакомства – шоколадно-ореховой пасты Nutella. Также этот день стал знаковым для пассажирских авиаперевозок.

Всемирный день Nutella

В 2007 году блогер Сара Россио предложила провести Всемирный лень излюбленного детского лакомства – пасты Nutella. Идея понравилась почитателям лакомства и праздник стал традицией.

Nutella имеет достаточно интересную историю. В 1946 году кондитер Пьетро Ферреро начал производить шоколадные батончики мягкой консистенции. Он столкнулся с проблемой ограниченного ввоза какао в Италию в послевоенные годы и задумался над возможными вариантами решения.

В качестве дополнительного ингредиента он стал добавлять в батончик обжаренные перемолотые лесные орехи, которых в итальянской Альбе было достаточно. Батончики стали пользоваться спросом, и местная мэрия сделала кондитеру большой заказ. Однако из-за жары батончики растаяли, тогда Ферреро придумал намазывать их на хлеб. Так итальянцы, а за ними и весь мир полюбил шоколадно-ореховую пасту.

Открытие первой пассажирской авиалинии

После Первой мировой войны стало набирать обороты развитие пассажирских авиаперевозок. Разработка специальных самолетов требовала времени, тогда в Германии придумали использовать для этих целей военные самолеты. Одним из них стал AEG J.II.

5 февраля 1919 года первый гражданский J.II отправился с пассажирами в рейс Берлин – Веймар. Комфортабельными эти самолеты назвать было сложно, из-за открытой кабины пассажирам приходилось надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты.

Самолет принадлежал авиакомпании Deutsche Luft-Reederei GmbH – DLR (Немецкое воздушное судоходство) и был первым пассажирским самолетом, вышедшим на регулярные линии в Германии.

Получение искусственного витамина D

Сегодня врачи часто говорят о дефиците витамина D, особенно от него страдают жители крупных городов. Недостаток солнца в наши дни можно легко компенсировать биодобавками, но это стало возможным менее 100 лет назад.

Дефицит витамина D в детском возрасте приводит к нарушения процесса образования костей – рахиту. Это заболевание было одним из самых распространенных у детей. Так, в 1897 году 80% детей младше 3 лет в Москве были больны рахитом, в Петербурге от заболевания страдали 96% малышей.

5 февраля 1928 года немецкому химику Адольфу Виндаусу удалось синтезировать первый искусственный витамин D. Ученый обнаружил эргостерол – провитамин D, превращавшийся под действием ультрафиолетовых лучей в эргокальциферол. За свое открытие Виндаус получил Нобелевскую премию.

Агафий – полухлебник

В народном календаре 5 февраля празднуются именины Агафангела, это имя на Руси брали монахи. Этот день посвящали домашним заботам, хозяева проверяли запасы. Их должно было хватить еще ровно на полгода, иначе придется голодать. Проверяли на Агафия и посевное зерно.

От того, сколько к этому дню на полях было снега, дела прогноз по урожаю: «Снег глубок — хлеб хорош». За прогнозом погоды обращались к птицам и животным. Если кричит синица – к морозу, выбежала из дупла белка – к оттепели.