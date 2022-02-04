РИАМО - 4 фев. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» просят граждан не выходить на лед водоемов без надобности, потому что лед начинает таять. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной беспокойства спасателей стала дневная оттепель, когда снег и лед на солнце начинает подтаивать. Это может отразиться на обстановке на водоемах: лед истончается и повышается опасность выхода на него человека.

Глава «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов отметил, что специалисты продолжают следить за обстановкой на акваториях рек и водоемов в районе выезда своих подразделений.

«За прошедшие сутки спасатели провели мониторинг толщины льда на 52 водоемах Московской области. В среднем она составляет 25-35 сантиметров», — сказал он.

По его словам, есть участки, где ледяной покров периодически тает, а потом вновь появляется.

«Информацию об опасных водоемах — сейчас на территории Московской области их 9 — мы передаем в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для дальнейшего ее доведения до населения», — заключил Пестов.