РИАМО - 4 фев. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» просят граждан не выходить на лед водоемов без надобности, потому что лед начинает таять. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной беспокойства спасателей стала дневная оттепель, когда снег и лед на солнце начинает подтаивать. Это может отразиться на обстановке на водоемах: лед истончается и повышается опасность выхода на него человека.
Глава «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов отметил, что специалисты продолжают следить за обстановкой на акваториях рек и водоемов в районе выезда своих подразделений.
«За прошедшие сутки спасатели провели мониторинг толщины льда на 52 водоемах Московской области. В среднем она составляет 25-35 сантиметров», — сказал он.
По его словам, есть участки, где ледяной покров периодически тает, а потом вновь появляется.
«Информацию об опасных водоемах — сейчас на территории Московской области их 9 — мы передаем в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для дальнейшего ее доведения до населения», — заключил Пестов.
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