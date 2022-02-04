РИАМО - 4 фев. Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что возврат Крыма Украине будет «политическим самоубийством» для любого президента РФ, поэтому этот вопрос «не решится никогда», сообщает Газета.ru.

Соответствующее заявление она сделала в ходе политического ток-шоу на украинском канале «1+1».

«Ни Путин, ни следующий президент отказаться от Крыма не смогут. Потому что присоединение Крыма поддерживает большое количество россиян», — сказала Собчак.

По ее мнению, ситуация с Крымом аналогична ситуации с Курильским островами, на которые претендует Япония.

«Это политическое самоубийство для любого президента. Похожая ситуация с Курилами. Этот вопрос не решался и не решится никогда», — заключила журналистка.

С 18 марта 2014 года Крым получил официальный статус автономной республики и стал субъектом Российской Федерации. На референдуме по статусу Крыма за воссоединение с Россией проголосовало 97% жителей полуострова. Украина же до настоящего времени отказывается признавать Крым частью РФ и считает эту территорию «временно оккупированной».