РИАМО - 4 фев. Фонд культурных проектов «Четверг» при поддержке Фонда культурных инициатив проведут в Москве профессиональный форум «Открытая культура», который состоится с 22 по 24 апреля, сообщают организаторы.

Главная цель форума — развитие и поддержка культурной среды в регионах России через повышение качественного уровня проектов в сфере культуры и искусства. На мероприятие приглашают руководителей и специалистов, работающих в этой сфере.

На мероприятии обсудят тренды в сфере культуры, культурное волонтерство, перспективы развития отрасли и другие темы.

Кроме того, фонд «Четверг» объявил конкурс на участие в форуме. Победители конкурса смогут бесплатно посетить все мероприятия в рамках «Открытой культуры».

«Форум «Открытая культура» проводится в первую очередь для профессионалов в сфере культуры, которые хотят расти как специалисты и обмениваться опытом с коллегами. Для нас важно создать единое пространство, в котором возможно расширение профессиональных связей и знакомств, получение непредвзятой компетентной оценки собственных проектов от коллег со всех регионов России», — сказала директор фонда «Четверг» Дарья Дмитриева.