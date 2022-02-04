РИАМО - 4 фев. В Подмосковье продолжают реализовывать положения закона о «Лесной амнистии». Всего с момента начала реализации закона площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 1 млн га. Об этом сообщает пресс-служба управление Росреестра по Московской области.

Управление продолжает работы по разработанным Росреестром совместно с Рослесхозом и Росимуществом рекомендациям для территориальных органов ведомств и органов государственной власти субъектов РФ, уполномоченных в области лесных отношений.

В результате проведенной работы, проанализированы сведения ЕГРН о 6446 лесных участков, в результате из ЕГРН исключено 20 194,45 га лесных земель, исключены дублирующие сведения о 133 лесных участках, по заявлениям представителей комитета лесного хозяйства Московской области в отношении 45 лесных участков зарегистрировано прекращение аренды, срок которой истек.

За весь период действия закона введенная им статья 60.2 закона о регистрации применена органом регистрации прав 10 472 раза, из них по инициативе Росреестра – 5 847 раз (56%) и 4 625 (46%) инициирована правообладателями (ими были поданы заявления о проведении учетно-регистрационных действий), органами государственной власти. Исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) в сведениях ЕГРН о 1354 лесных участках.

С момента вступления в силу закона о «Лесной амнистии» в Управление поступило 8932 заявлений от правообладателей земельных участков об осуществлении учетно-регистрационных действий в рамках статьи 60.2 закона о регистрации.