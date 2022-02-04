РИАМО - 4 фев. Летом и осенью 2021 года на базах Боткинской больницы и ГКБ им. Буянова были открыты эндоскопические центры. Они значительно расширили возможности ранней диагностики опухолей ЖКТ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшее время откроем еще один современный эндоскопический центр в Коммунарке. В прошлом году, напомню, такие центры открылись в Боткинской больнице и ГКБ им. Буянова. Их уникальные возможности вывели раннюю диагностику опухолей ЖКТ на новый уровень. За несколько месяцев врачи провели больше 28 тысяч исследований», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что для записи на диагностику в новые эндоскопические центры не требуется направление. Сотрудники городских поликлиник самостоятельно приглашают на обследование пациентов, находящихся в группе риска, и записывают их на безболезненные процедуры гастроскопии и колоноскопии.

В случае возникновения подозрений пациентов направляют в один из восьми городских центров онкопомощи.

«Все сделано для того, чтобы как можно раньше найти и решить проблему со здоровьем», - подчеркнул Собянин.

Новый амбулаторно-поликлинический корпус в Коммунарке примет первых пациентов в I квартале 2022 года. Корпус станет первым специализированным амбулаторным центром на территории новой Москвы. В нем будут работать консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, центр амбулаторной онкологической помощи и другие отделения.