РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 фев. В Королеве в микрорайоне Текстильщик в субботу будет работать мобильный офис социальной газификации, сообщает пресс-служба городской администрации.

На территории Королева начинает свою работу передвижной офис АО «Мособлгаз». В субботу офис будет работать с 10:00 до 16:00 в микрорайоне Текстильщик на улице Александрова, 36.

Передвижной офис работает по принципу многофункционального центра, в нем можно заключить комплексный договор по социальной газификации, договор на техобслуживание газового оборудования, получить услуги МФЦ и представителей соцзащиты.

Мобильные офисы социальной газификации курсируют по всему Подмосковью. График движения офисов можно узнать на сайте «Мособлгаза» в разделе «Социальная газификация».