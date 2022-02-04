РИАМО - 4 фев. Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский рассказал, что в России сейчас распространены несколько штаммов коронавируса. Помимо доминирующего омикрона, это дельта- и альфа-штаммы, опасность которых в том, что они поражают разные группы населения.

По его словам, текущий всплеск заболеваемости Covid-19 в России объясняется не только распространением омикрон-штамма.

«У нас не только омикрон, но и другие штаммы. У нас сейчас в популяции меньше 50% случаев — дельта, но его все еще много. Поэтому случаи тяжелого течения Covid-19 еще будут. Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса», — сказал Аграновский в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что омикрон-штамм начинает заражать детей, а дельта опасна для взрослых — при заражении 2 человека из 100 могут умереть. Кроме того, оба штамма могут дать постковидный синдром.

Специалист пояснил, что наличие «коктейля» из разных штаммов Covid в одной стране наряду с высоким уровнем заболеваемости может привести к появлению нового штамма.

«Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции. Но появление нового варианта даже при большом количестве болеющих — это не обязательно, просто есть такая вероятность», — разъяснил Аграновский.

Эксперт напомнил, что защититься поможет вакцинация и ревакцинация через полгода.

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