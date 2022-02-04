РИАМО - 4 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о включении в состав региональной Общественной палаты директора института повышения квалификации государственных и муниципальных служащих МГИМО Дмитрия Городецкого.

Вместе с тем из состава Общественной палаты Московской области исключен депутат городского совета Химок Артур Каримов.

Состав подмосковной Общественной палаты VII созыва был сформирован в 2021 году. В нее вошли 99 человек, треть из которых утвердил губернатор, еще треть — Мособлдума, а последнюю треть выбрали отобранные ранее члены палаты.

Дмитрий Городецкий родился в 1949 году. Работает в МГИМО с 2016 года. Награжден знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» (2007), удостоен звания почетного гражданина городского округа Домодедово (2016).