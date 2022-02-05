РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 фев. На выходных ЦПКиО Мытищ встретит жителей танцевальными флешмобами, увлекательными эстафетами для детей, тематическими викторинами, конкурсами, Instagram-батлами со множеством ценных призов и подарков. В Мытищинском лесопарке пройдут традиционные соревнования, которые уже много лет объединяют любителей и профессионалов лыжного спорта, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищинском лесопарке в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00 работает зимняя заливная горка, с 10:00 до 19:00 проводится катание на лошадях для взрослых и детей, круглосуточно работает любительская лыжня и каток. А в воскресенье с 10:00 до 15:00 пройдет соревнование по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня».

В ЦПКиО в субботу в 08:45 организована пробежка Parkrun, с 10:00 до 18:00 проходит катание на пони для детей, в 12:00 состоится «Игра Танцы» (игры и развлечения для всей семьи на открытом воздухе). В 12:00 пройдет мероприятие «Спорт любить – сильным и здоровым быть!» (веселая спортивная разминка на свежем воздухе для всей семьи).

В воскресенье с 10:00 до 18:00 организовано катание на пони для детей, в 12:00 состоится мероприятие «Дай пять!» (игры и развлечения для всей семьи на открытом воздухе), также в 12:00 пройдет веселая спортивная разминка на свежем воздухе для всей семьи «Кто быстрее».​