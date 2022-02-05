РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 фев. В Щелковском драматическом театре в субботу состоится спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Красная шапочка», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

События разворачиваются в чаще волшебного леса, именно там знакомая всем детям девочка в красной шапочке идет в гости к бабушке, чтобы отнести ей пирожки. В загадочном лесу ее ожидают необычные приключения и неожиданные встречи.

Начало сеанса в 16:00. Возрастное ограничение 6+.