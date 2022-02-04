РИАМО - 4 фев. Национальный план по противодействию коррупции на 2021-2024 годы был утвержден президентом России в августе 2021 года. Документ включает в себя раздел реализации антикоррупционных мер в частном секторе экономики и предусматривает ряд поручений и рекомендаций для бизнеса, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Раздел включает поручения и рекомендации по разработке комплекса мер по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции.

Ожидается, что после выполнения нацплана в сферу бизнеса страны внедрят внутренний контроль и реализуют антикоррупционную политику на основе лучших практик в области противодействия коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в частном секторе экономики.

В широком смысле выполнение задач нацплана направлено на стимулирование и поощрение внедрения в российских компаниях системы внутреннего антикоррупционного комплаенса.

Ключевыми мерами организации эффективной системы предупреждения коррупции в организациях станут разработка и принятие кодексов антикоррупционной политики и корпоративной этики, а также назначение подразделения или сотрудников, ответственных за профилактику коррупционных нарушений.

В число прочих мер по противодействию коррупции в бизнесе также вошли: внедрение процедуры оценки добросовестности контрагентов, проведение антикоррупционного аудита отдельных операций и сделок, внедрение процедуры внутреннего контроля ведения бухучета и составления бухгалтерской отчетности, а также проведение мониторинга эффективности реализации мер по предупреждению коррупции.

В качестве отдельного направления в этой деятельности бизнесу рекомендована информационно-просветительская работа: информирование и консультирование работников и контрагентов о существующих локальных нормативных актах организации, обучение работников организации по вопросам противодействия коррупции.

Для обеспечения реальной возможности сообщать о коррупционных правонарушениях в организации предлагается создать доступные и конфиденциальные каналы обратной связи для работников и контрагентов: телефонная «горячая линия», электронная приемная на официальном сайте организации и прочие.

В ГУРБ отмечают, что результаты внедрения в компаниях антикоррупционных норм все больше убеждают предпринимательское сообщество в коммерческой пользе противодействия коррупции.