РИАМО - 4 фев. Масштабный сбой наблюдается в российском сегменте интернета, неполадки отмечаются у ряда ключевых сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта downdetector.ru.

В данный момент сбои зафиксированы в работе «Ростелекома», МТС, Tele2, «Билайн». Также с перебоями работают Instagram, WhatsApp, Telegram и YouTube.

Чаще всего на технические неполадки жалуются пользователи российских городов. Среди них Москва, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и другие.

Ранее произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте». Главная страница по данным на 19:50 недоступна, пользователи жалуются на невозможность зайти в свой профиль.