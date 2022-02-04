РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. В пятницу 119 единороссов Балашихи приняли участие в отчетно-выборной конференции «Единой России». Главу Балашихи Сергея Юрова переизбрали на должность секретаря отделения партии в городском округе, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов, а также депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев, депутаты регионального парламента Владимир Шапкин и Николай Черкасов стали почетными гостями мероприятия. Основными темами конференции стали подведение итогов работы с декабря 2016 года по февраль текущего года и стратегия развития. Отчет о работе партии за 5 лет представил секретарь местного отделения Сергей Юров.

Тайным голосованием он был переизбран на 5 лет секретарем местного отделения «Единой России». За Юрова проголосовали 108 из 119 делегатов. Также проведена ротация местного политического совета, в него вошли депутат Совета депутатов Светлана Тананова и главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

По слова Тараса Ефимова, сегодняшняя отчетно-выборная конференция балашихинского отделения партии «Единая Россия» фактически перезапустила работу местного отделения и дала старт к подготовке выборов губернатора Московской области, которые состоятся в 2023 году и выборов президента РФ в 2024 году.

Основная задача – это безусловная реализация тех наказов, которые вошли в региональную программу партии «Единая Россия» «Подмосковье – территория перемен». Всего жители Балашихи выдвинули 62 тыс. инициатив.

Всего было рассмотрено 8 вопросов. По завершению мероприятия Сергей Юров вручил почетную грамоту Секретаря местного отделения заведующей филиалом №1 Балашихинской областной больницы Елене Гречиной, а также партийные билеты новым членам партии. Исполнительным секретарем Балашихинского отделения партии переназначена Галина Черкасова.