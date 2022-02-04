РИАМО - 4 фев. Федор Бораев назначен на пост главы московского района Солнцево, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

До вступления в текущую должность Бораев был первым заместителем главы управы Можайского района Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

Ранее главой управы района Солнцево был Евгений Сорока, который покинул пост по собственному желанию. Мэр столицы Сергей Собянин снял его с должности в ноябре 2021 года в связи с выходом на пенсию.