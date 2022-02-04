РИАМО - 4 фев. Антон Иванов назначен по пост руководителя столичного района Ховрино, соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Ранее Иванов занимал должность первого заместителя главы управы района Нагатино-Садовники по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

Иванов родился 9 сентября 1987 года в Москве. Учился в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Международный менеджмент».

С 2012 по 2015 год работал на различных должностях в сфере ЖКХ в префектуре Южного округа столицы, управах Нагорного района и района Нагатино-Садовники.