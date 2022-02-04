РИАМО - 4 фев. Жители Подмосковья с 1 марта смогут оплатить услуги по газификации своего жилья деньгами из регионального материнского капитала, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.



Если дом официально зарегистрирован и в населенном пункте уже есть магистральная труба, то по президентской программе «Социальная газификация» газ до границ участка проведут совершенно бесплатно. Человеку останется только выбрать нужный пакет оборудования с установкой. Именно его можно оплатить из денег регионального маткапитала. Для этого нужно будет с 1 марта подать заявление на областном портале госуслуг.

Свыше 224 тыс. сертификатов на распоряжение региональным маткапиталом выдано в Подмосковье. Эти средства семьи используют на улучшение своих жилищных условий, а также на образование детей и получение ежегодной выплаты.



Жителям Подмосковья напомнили, что выплату из средств регионального маткапитала можно получить не более одного раза в год и не более 50 тыс. руб., если он еще не реализован, и если в семье четверо и более детей или в период с 2021 по 2023 год родится третий ребенок. Подать заявление на выплату можно будет на областном портале госуслуг с 1 марта.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

Ранее гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов сообщал, что более 90% комплексных договоров на соцгазификацию в Подмосковье заключены на суммы, не превышающие 150 тыс. рублей.