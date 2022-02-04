РИАМО - 4 фев. Сотрудники уголовного розыска и криминалисты обнаружили в лесополосе в новой Москве тело пропавшей Ксении Сапожковой — «Мисс Кузбасс-2010», сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

В убийстве обвиняют мужа женщины, который ранее сам заявил о пропаже жены и вел ее Instagram-аккаунт, чтобы скрыть преступление и отвести от себя подозрения.

По данным следствия, в январе 2022 года мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что еще в августе 2021 года его жена уехала за границу. В дальнейшем мужчина рассказал, что жена выходит с ним на связь через соцсети и сообщает, что находится за пределами России на отдыхе.



Правоохранители выяснили, что женщина не пересекала границу РФ, а ее Instagram-аккаунт вел муж. Мужчина отвечал на сообщения подписчиков и друзей, а также выкладывал посты.



В ходе допросов 36-летний супруг сознался, что сам убил жену и дал подробные показания о том, как происходило преступление. В настоящий момент он находится под стражей.