РИАМО - 4 фев. В работе соцсети «ВКонтакте» в пятницу вечером зафиксирован технический сбой, об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

Первые сообщения стали поступать около 18:44.

Большинство пользователей (59%) жалуются на проблемы в работе веб-сайта, у 37% есть перебои в работе мобильного приложения, а у 5% зафиксирована невозможность войти в свой профиль.

В настоящий момент главная страница соцсети не загружается и недоступна для пользователей.

Чаще всего жалобы на сбои в работе «ВКонтакте» поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, а также других крупных городов России.