РИАМО - 4 фев. Московское бюро немецкого телеканала Deutsche Welle закрылось после решения российских властей, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее в МИД РФ сообщали, что корпункт Deutsche Welle в Москве будет закрыт в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Кроме того, ведомство аннулировало аккредитации сотрудников российского бюро DW.

«Решение правительства России закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя в России вступило в силу в пятницу в 9:00 по местному времени», — сообщили в медиакомпании.

В МИД также ранее заявили, что рассмотрят вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Deutsche Welle — федеральное государственное учреждение Германии, которое осуществляет радиовещание за границу с 1962 года, а телевещание — с 1 апреля 1992 года.

28 октября 2021 года сайт Deutsche Welle заблокировали в Белоруссии.