РИАМО - 4 фев. Из-за распространения омикрон-штамма и увеличения нагрузки на поликлиники регионы РФ получат более 7,3 млрд рублей поддержки. В Подмосковье на поддержку медучреждений, работающих по ОМС, направят свыше 355 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Распоряжение о выделении дополнительной финансовой поддержки подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Он добавил, что в 2020 году в регионе на борьбу с коронавирусом и профилактику его распространения было выделено свыше 41,7 млрд рублей. Из них более 25,5 млрд рублей были направлены из регионального, а остальное – из федерального бюджета.
В этом году на борьбу с пандемией пойдет свыше 12,4 млрд рублей, из которых более 11,7 млрд рублей выделят из бюджета региона.
«Тем не менее, мы понимаем, что сумма может меняться, в том числе в зависимости от темпа распространения коронавируса. Как и прежде, призываю жителей региона прививаться, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким», – заключил Голубев.
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