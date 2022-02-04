РИАМО - 4 фев. Любая информация и контент, размещаемые в публичном доступе в интернете, должны быть корректными и не нарушать законы страны. Оправдание терроризма, возбуждение ненависти и вражды, демонстрация запрещенной символики являются преступлениями, за которые предусмотрена ответственность, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Важно помнить, что за пропаганду и публичное демонстрирование запрещенной символики предусмотрена административная ответственность, а за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – уголовная», – отметил зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В старших классах школ, а также в колледжах и вузах на территории Подмосковья с учащимися проводят беседы о важности размещения корректной информации в интернете. Приглашенные правоохранители и учителя рассказывают подросткам о том, какую информацию можно и нельзя публиковать в открытом доступе, особое внимание уделяется соцсетям.

Учащимся напоминают, что нельзя оставлять комментарии, оправдывающие действия террористов и экстремистов, размещать материалы, способные возбудить ненависть или вражду по отношению к другим людям.

В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья отмечают, что ответственность за большинство преступлений в интернете наступает с 16 лет. В качестве ответственности к нарушителям могут применять как штрафы, так и лишение свободы в особо серьезных случаях.