РИАМО - 4 фев. Новый сервис под названием «Уведомления по трудовым мигрантам» теперь функционирует на портале госуслуг, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Каждый день в отделение полиции по вопросам миграции приходят свыше 3 млн уведомлений, которые связаны с трудовой деятельностью мигрантов. При этом около 230 тыс. из них связано с Подмосковьем

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по инициативе МВД России на портале госуслуг реализован сервис «Уведомления по трудовым мигрантам».

Теперь с помощью этого сервиса работодатели будут размещать электронные уведомления о приеме и увольнении мигрантов. Также там будет отображаться информация о выплате иностранным гражданам со статусом «высококвалифицированный специалист» заработной платы.

До того, как появился новый сервис работодатели должны были лично приходить в подразделения по вопросам миграции или отправлять уведомления по почте.

«Расширение возможностей своевременной подачи уведомлений о привлечении иностранной рабочей силы позволяет создать более комфортные условия для соблюдения миграционных правил», — сказал председатель правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.