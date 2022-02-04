РИАМО - 4 фев. Выставку голландской живописи XVII века «Образ и смысл» в Серпуховском историко-художественном музее посетили студенты Губернского колледжа. Они приобрели билеты по «Пушкинской карте», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Студентам провели экскурсию, а в рамках параллельной программы была организована встреча с художником-реставратором Александром Неретиным «Новая жизнь старых картин». Эти мероприятия ребята также оплатили по «Пушкинской карте».

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. В начала текущего года карта пополнилась на 5 тыс. рублей. Их можно потратить на билеты в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и другие культурные учреждения, присоединившиеся к программе.

В Московской области молодежь оформила свыше 150 тыс. «Пушкинских карт». По ним были приобретены более 13 тыс. билетов. Большинство юных жителей Подмосковья предпочли театры (11,2 тыс. билетов), часть – музеи (свыше 1 тыс. билетов).

Выбрать мероприятие, билет на которое можно купить по «Пушкинской карте», можно на сайте министерства культуры Подмосковья и на портале «ПроКультура.РФ».