РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие в получении материальной помощи 5 жителям Балашихи, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба парламентария.

Ефимов провел прием жителей Балашихи и Реутова по социальным вопросам в Общественной приемной Балашихинского отделения партии «Единая Россия» на улице Парковой.

Пенсионерка Валентина Маркова рассказала, что в конце декабря сгорел ее домик в СНТ «Металлург», который она приобрела на заемные средства, чтобы дать детям и внукам пожить самостоятельно. Она отметила, что застраховать жилье не успела, идет расследование, но специалисты МЧС предварительно назвали причиной короткое замыкание.

Ефимов разъяснил женщине, что права на получение жилья от муниципалитета у нее нет, так как она уже имеет квартиру.

«Свяжемся с управлением соцзащиты, чтобы помочь погорельцу с выплатой материальной помощи, с учетом того, что она продолжает платить кредит за сгоревший дом», – сказал Ефимов.

Нина Осина из микрорайона Южный рассказала, что воспитывает несовершеннолетнюю дочь-инвалида одна и после потери трудоспособности накопила большой долг за квартиру. Она мастер спорта по конькобежному спорту, работала учителем физкультуры в гимназии №1, а когда отказали ноги, потеряла работу и не смогла оплачивать коммунальные услуги. Ушла на пенсию и сейчас потихоньку гасит долг, но он все копится.

Галина Орлова рассказала, что ее супруг – диабетик, а последние 2 месяца нет возможности получить бесплатные тест-полоски для глюкометра, которые так необходимы каждому, кто болеет сахарным диабетом.

Ефимов отметил, что сделает запрос в министерство здравоохранения региона и если есть льгота, то она должна быть профинансирована из бюджета, необходимое количество тест-полосок закуплено и выдано заявителям. Он добавил, что обязательно проинформирует женщину после получения ответа.

Всего на прием записалось 7 человек. По словам парламентария, у каждого заявителя своя тяжелая и подчас горькая история: «муж не платит алименты, приставы бездействуют», «операция у ребенка на сердце – нужна реабилитация», «дочка – инвалид и нуждается в реабилитации», «потеря близких».

«Совместно с управлением соцзащиты обработаем каждое обращение. По итогам приема 5 заявителям будет оказана материальная помощь, чтобы они хотя бы частично смогли решить накопившиеся проблемы. Такой социальный формат партийных приемов будет продолжен», – заключил Ефимов.

Депутат проводит приемы жителей еженедельно, запись по телефону: +7(968)760-00-90.