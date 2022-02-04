РИАМО - 4 фев. Подмосковный комплекс по переработке отходов «Алексинский комбинат» готовится к открытию своего музея ненужных вещей, пока там пополняют коллекцию, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

В музее ненужные кому-то вещи обретут вторую жизнь и снова начнут приносить радость. ​Первые экспонаты уже готовы показать посетителям.

Здесь собрали вещи, которые удивят самых маленьких и вызовут теплые ностальгические воспоминания у взрослых. В музее есть плюшевые медведи, чемоданы, телефонные аппараты, кухонные принадлежности, медали за спортивные достижения.

С 2019 года на территории Московской области начала активно развиваться реформа по обращению с отходами.

«Современные КПО включают в себя автоматизированный сортировочный комплекс, который отделяет 20% от общего объема поступающих отходов для вторичной и 30% для компостирования. На каждом из них введена система – электронный талон, с помощью которого можно отследить, во сколько прибыл транспорт и количество привезенных отходов, также за каждым КПО ведется круглосуточное наблюдение с помощью наружных видеокамер», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Первая очередь КПО «Алексинский карьер» на территории городского округа Клин запущена в конце 2020 года.