РИАМО - 4 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников подмосковной прокуратуры за эффективное взаимодействие в 2021 году. В фокусе внимания совместной работы прокуратуры и регионального правительства остается забота о человеке. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы плотно работаем с прокуратурой. Для нас важно понимать, что больше всего беспокоит жителей, и оперативно реагировать на это. Если игнорировать ту или иную проблему, она превращается в хроническую, и потом ее решать гораздо сложнее. Я благодарен, что мы можем обсуждать самые сложные вопросы. Регион растет, это требует от каждого из нас умного подхода в работе. Наша задача — справляться с вызовами», — сказал Воробьев на заседании коллегии областной прокуратуры.

Губернатор также поблагодарил сотрудников надзорного органа за продуктивную работу в минувшем году и обозначил планы на будущее.

Благодаря совместной деятельности подмосковного правительства и прокуратуры в 2021 году удалось восстановить права свыше 20 тыс. дольщиков. В 2022 году ключи или компенсацию получат еще около 15 тыс. человек.

Прокуратура является координатором правоохранительных органов в работе по противодействию преступности, уровень которой в Московской области за 5 лет снизился на 12,5%. Сейчас Подмосковье находится в топ-10 благополучных регионов. В 2022-м будет установлено уже около 100 тыс. камер «Безопасный регион».

«Совместными усилиями достигнуты существенные результаты в социально значимых направлениях. Особо отмечу работу по обеспечению жильем детей-сирот — 773 ребенка получили квартиры. В этом большая заслуга губернатора, правительства Московской области, прокуратуры», — сказал заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев.

Также важным направлением сотрудничества является защита окружающей среды. Воробьев сделал акцент на работе с предприятиями, чьи экологические стандарты не соответствуют современным нормам. Кроме того, требует регулирования тема мигрантов.

«Всего по итогам года выявлено почти 72 тыс. нарушений федеральных законов, для их устранения внесены более 19 тыс. представлений, в суды направлено свыше 6,3 тыс. исковых заявлений. По направленным прокурорами в органы расследования материалам возбуждено 573 уголовных дела. За этими цифрами стоит серьезная каждодневная работа прокурорских работников Московской области», — отметил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Воробьев также сообщил, что в Московской области впервые оцифруют контрольно-надзорные процедуры. Все 13 ведомств, которые занимаются проверками, заведут в отдельный раздел на сайтах uslugi.mosreg.ru и invest.mosreg.ru.