РИАМО - 4 фев. Правительство РФ поддержало законопроект о совершенствовании особых экономических зон. Процедуру получения статуса резидента ОЭЗ сократят по времени и упростят, а перечень разрешенных видов деятельности подакцизной продукции расширят, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Поправки в закон об ОЭЗ, предложенные Минэкономразвития РФ, призваны упростить процедуру получения статуса резидента и значительно сократить сроки рассмотрения заявок, что, безусловно, повысит интерес бизнеса к таким площадкам», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Министр отметила, что в регионе насчитывается пять особых экономических зон, в которых ведут бизнес свыше 200 резидентов. При этом объем совокупных инвестиций в их проекты уже превысил 95 млрд рублей, а число рабочих мест, созданных на предприятиях, составило более 6,3 тыс.

По словам Зиновьевой, спрос на локализацию на таких площадках увеличивается ежегодно. За 2021 год в подмосковные ОЭЗ пришли 24 новых инвестора.

Новый законопроект о совершенствовании ОЭЗ предлагает упростить процедуру получения статуса резидента: кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без участия экспертного и наблюдательного совета. Такая гибкость механизма позволит принимать решение по инвестору за 15 дней вместо нынешних 40.

Кроме того, законопроектом предложено объединить промышленно-производственные и технико-внедренческие типы ОЭЗ, а также расширить перечень разрешенных видов деятельности подакцизной продукцией. На территории зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ.

При создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов.

Сегодня в России функционируют 42 ОЭЗ. В ОЭЗ зарегистрированы около 1 тыс. резидентов. Общий объем вложенных инвестиций резидентов составил порядка 632 млрд рублей, резидентами создано более 48 тыс. рабочих мест.