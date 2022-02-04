РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 фев. Из неблагополучной квартиры в Королеве выселили жильцов, их отправили на лечение, сообщил «РИАМО в Королеве» житель дома.

В квартире на проспекте Королева, 9 жили два брата и сестра. За 12 лет они превратили квартиру в свалку.

«Наконец-то этот вопрос решили. Жить рядом с такими соседями - настоящее испытание. Там помимо мусора еще и собаки жили. Мы рады, что этот кошмар закончился», - сказал житель.

Навалы мусора убирали рабочие в специальных защитных средствах. Собак, которых в квартире было больше 20 особей, отловили и отправили в приют.

Жильцов, находящихся на лечении, выписали, в эту квартиру они больше не вернутся.