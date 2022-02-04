РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В микрорайоне Львовский Подольска проходящим электропоездом «Ласточка» смертельно травмирован неизвестный мужчина примерно 45 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Трагедия произошла 3 февраля в 10:47 на перегоне Гривно – Львовская. Погибший не соблюдал требования безопасности и переходил железнодорожные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Основными причинами травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В том числе нахождение на железнодорожных путях и переход их в неустановленных местах.

Кроме того, трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом. При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.