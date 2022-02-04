РИАМО - 4 фев. Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника, устроившего стрельбу около дома по Алтуфьевскому шоссе. Инцидент произошел около полуночи в пятницу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
В 00:33 в полицию от очевидцев поступило сообщение о конфликте, в ходе которого началась стрельба. В результате 2 участника конфликта получили ранения и были госпитализированы.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве.
«Сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемого злоумышленника. Устанавливается причина произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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