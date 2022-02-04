РИАМО - 4 фев. Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника, устроившего стрельбу около дома по Алтуфьевскому шоссе. Инцидент произошел около полуночи в пятницу, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В 00:33 в полицию от очевидцев поступило сообщение о конфликте, в ходе которого началась стрельба. В результате 2 участника конфликта получили ранения и были госпитализированы.​

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемого злоумышленника. Устанавливается причина произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.