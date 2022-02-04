РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 402 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 31 903, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 11 255 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 802 553 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 469 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 643 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Подмосковные поликлиники перешли на новый режим работы из-за распространения штамма омикрон, врачи принимают пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00.