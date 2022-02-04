РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в школьном меню Подольска расширили ассортимент горячих блюд, теперь в него включили пельмени, это блюдо появилось во всех школах округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В образовательных учреждениях Подольска вопросам организации полноценного и сбалансированного рациона школьников уделяют особое внимание. С 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание, соответствующее всем стандартам и требованиям безопасности, получают более 20 тыс. учеников младших классов. В меню школьников входят блюда из мяса, рыбы, молочных и зерновых продуктов, а также свежие овощи и фрукты.

В конце прошлого года министерство образования региона провело опрос учащихся на тему питания. Дети высказались за появление в меню новых блюд. Большинство отметило, что хотелось бы на обед пельменей. По поручению губернатора региона этот вопрос проработали. Выяснилось, что пельмени могут быть в детском меню, они разрешены санитарными правилами. А 21 января в тестовом режиме учащиеся попробовали пельмени в 3 школах Подмосковья, 28 числа таких школ было уже 11. Отзывы были положительными как от детей, так и от учителей и родителей.

В пятницу традиционное блюдо русской кухни подали во всех школах Подольска. В том числе в образовательном учреждении №35. Школьную столовую здесь посещает более 90% учеников согласно установленному графику с целью недопущения пересечения потоков учащихся.

По словам заместителя директора Подольского комбината питания и оптово-розничной торговли Михаила Ерохова, пельмени, поступающие на пищеблок образовательного учреждения, соответствуют ГОСТу и хранятся при определенной температуре. Они изготовлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза промышленным способом и не содержат запрещенных в питании детей ингредиентов.

«В состав данного продукта входят натуральное мясо индейки, мука пшеничная высшего сорта. Пельмени готовятся с соблюдением новых санитарных правил и норм, утвержденных 1 января 2021 года. В продукте отсутствуют душистый перец, различные консерванты. Так как учащихся много, пельмени готовятся в нескольких емкостях. В основном по 5 кг в 40-литровых кастрюлях, этого достаточно для того, чтобы пельмени не слипались и сохраняли свой товарный вид», — сказал Ерохов.

Продегустировали новый школьный обед и убедились в его качестве представители родительской общественности. Они остались очень довольны. Дети просили добавки.