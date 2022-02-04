РИАМО - 4 фев. В выставочном центре «Гостиный двор» в Москве проходит вторая художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». В ней участвуют арт-объекты из Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие будет работать до 13 февраля. Это первое масштабное культурное событие в рамках празднования Года культурного наследия народов России.

В выставке участвуют и представители Московской области. Так, на ней можно встретить лаковые миниатюры от Федоскинской фабрики, елочные игрушки от Клинской фабрики «Елочка», изделия из гжельского фарфора, а также уникальные композиции Жостовской фабрики и многие другие арт-объекты.

В выставке принимают участие представители 53 субъектов России. Всего больше 1,1 тыс. участников,

Еще лучшие арт-объекты области до конца марта можно увидеть на Всемирной выставке «Дубай Экспо 2020».

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>