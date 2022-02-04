РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В городском округе Мытищи на базе поликлиники №1 до конца текущего года откроется клинико-диагностический центр, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По словам Азарова, в Мытищах делается все возможное, чтобы развивать и улучшать качество медицинского обслуживания. До конца этого года на базе поликлиники №1 откроют современный клинико-диагностический центр.

Он будет оснащен оборудованием нового поколения, что обеспечит точную диагностику и высокое качество обслуживания. В центре откроются лаборатория, эндоскопическое отделение и аптека. Уже сейчас ведется работа по привлечению специалистов, соответствующих уровню клинико-диагностического центра.

На строительство КДЦ из бюджета Московской области планируется выделить 135 млн рублей. На сегодняшний день поступило уже порядка 75 млн рублей.

Азаров добавил, что подобный формат медучреждения уникальный для Мытищ. Он уверен, что центр по достоинству оценят жители городского округа.