РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Сотрудники полиции задержали ранее судимую москвичку, подозреваемую в попытке кражи товара из магазина на Юбилейном проспекте в Реутове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по г. о. Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от представителя магазина. Он сообщил, что неизвестный пытался похитить товар из торгового зала. Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена 23-летняя ранее судимая жительница Москвы. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 158 УК РФ.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.