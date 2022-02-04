РИАМО - 4 фев. На дублерах основного хода трассы М-1 «Беларусь», расположенных на территории Московской области, появилось 157 дополнительных дорожных знаков. Они установлены для безопасности дорожного движения с 45-го по 66-й км, сообщает ГК «Автодор».

При открытии движения на этом участке изначально были установлены все необходимые дорожные знаки. Но этого оказалось мало, некоторые водители игнорировали знаки и выезжали на встречную полосу.

Поэтому были установлены дополнительные знаки: «кирпич», «двустороннее движение», «обгон запрещен», «въезд запрещен», «тупик». А еще снизили на этом участке скорость движения с 60 км/ч до 30 км/ч на 46-м км дублера.

В общей сложности для безопасности дорожного движения установили 1029 знаков в соответствии с проектной документацией и 157 знаков дополнительно, а еще мобильные комплексы, предупреждающие о двустороннем движении.