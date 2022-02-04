РИАМО - 4 фев. В рамках программы «Чистая вода» в IV квартале 2023 года в Дмитрове и Яхроме запустят еще три новых водозаборных узла (ВЗУ). С 2018 года в Дмитровском округе ввели в эксплуатацию 14 водозаборных узлов, муниципалитет является одним из лучших по улучшению качества воды в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее в Дмитровском округе было запущено два ВЗУ - на улице Инженерной в Дмитрове и на Шлюзовом переулке в Яхроме, установлены станции обезжелезивания на ВЗУ: в Дмитрове на ул. Сенная, в деревнях Митькино, Ольявидово, Жуковка, в селах Новое Гришино, Семеновское, Костино, Орудьево, а также в поселках Автополигон, Мельчевка и совхоза «Останкино».

Кроме того, в округе была построена артезианская скважина на улице Ракетчиков в селе Рогачево.

Эти мероприятия позволили обеспечить чистой водой более 60 тыс. жителей Дмитровского округа. В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность реализации этой программы и отметил, что Дмитровский округ находится в зеленой зоне по улучшению качества воды.

«Мы запустили 14 ВЗУ, сейчас завершаем проектирование с последующей реконструкцией ВЗУ №1 на улице Пушкинская, ВЗУ в микрорайоне Молодежный и на улице Рабочая в Яхроме — после завершения данных работ в IV квартале 2023 года чистая вода придет в дома порядка 16 тыс. жителей», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Помимо прочего, в 2022 году в Яхроме запланирован масштабный капитальный ремонт городских сетей водоснабжения за счет субсидии Подмосковья по программе «Чистая вода».