РИАМО - 4 фев. Компания «Полекс Бьюти», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», вложит дополнительные 900 млн рублей для расширения предприятия и увеличения объема производства профессиональной косметики, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«По итогам реализации проекта суммарный объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей. Соответствующие изменения в инвестпроект были внесены дополнительным соглашением, которое было подписано инвестором», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Он добавила, что в рамках расширения производства будет создано более 80 рабочих мест, а площадь предприятия увеличится до 6 117 квадратных метров.

Компания планирует стать одним из лидеров на российском рынке в сегменте профессиональных косметических средств в низком ценовом диапазоне, а также обеспечить потребителей качественной и недорогой продукцией.

«Полекс Бьюти» выпускает косметические средства для волос, лица и тела.