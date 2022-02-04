РИАМО - 4 фев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории субъектов страны наблюдается снижение распространения Cоvid-штамма омикрон, сообщает Nation News.

При этом, по ее словам, на эту мутацию коронавируса приходится свыше половины случаев от всех новых случаев инфицирования. А на территории столицы и Петербурга этот показатель стремится к 80%.

«Например, в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов — это штаммы варианта омикрон. В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее врач горбольницы №40 столичной Коммунарки Денис Проценко сообщил, что у этого штамма коронавируса нет явных симптомов. Он очень похож на типичное ОРВИ.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>